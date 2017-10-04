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04 октября, в 10:34
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Минэкономразвития может начать выделять средства частным детским садам

Львиная доля финансирования пойдет на аренду помещений и зарплату педагогам

Представители политической партии «Единая Россия» попросили министерство экономического развития Российской Федерации рассмотреть возможность государственного финансирования частных яслей и детских садов.

Как сообщает телевизионный канал RT, соответствующее обращение уже было передано в ведомство. Отмечается, что речь идет о выделении денежных средств на заработную плату педагогам, а также аренду помещений.

Кроме того, предлагается выкупать у бизнесменов места для размещения детей, а затем бесплатно выдавать их тем, кому не удалось попасть в государственные дошкольные учреждения.

По мнению чиновников, такие меры поспособствуют решению проблемы доступности дошкольного образования, а также помогут уменьшить конечную стоимость подобных услуг.


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