Минфин может ввести налог на майнинг

В четверг, 28 декабря, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил журналистам, что в готовящийся законопроект о криптовалютах Минфин намерен включить дополнительный пункт, посвященный налогообложению майнинга.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Моисеева, по закону майнинг будут рассматривать как предпринимательскую деятельность.

«Мы называем это предпринимательской деятельностью, следовательно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица», – сообщил замминистра. По его словам, налоги для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в данной сфере будут отличаться.

Напомним, что на этой неделе Praktika.ru писала о назначенной на 28 декабря Минфином презентации законопроекта о криптовалютах.