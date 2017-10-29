Минфин не ожидает резкого изменения курса рубля

Министерство финансов РФ считает, что курс рубля не должен сильно измениться. Ожидается, что такие же параметры, как и сейчас, удержатся и в конце года.

О том, что существенный рост рубля пока не прогнозируют сообщил Антон Силуанов, министр финансов РФ, в эфире телеканала «Россия 1». К слову, ранее такое же заявление делал и Максим Орешкин, глава Минэкономразвития.

Ранее «Практика» не раз писала о колебаниях курса рубля. В частности, Владимир Путин говорил о том, что регулировать курс рубля к доллару и другим мировым валютам невозможно.