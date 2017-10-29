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29 октября, в 14:39
Новости

Минфин не ожидает резкого изменения курса рубля

До конца 2017 года его параметры должны остаться прежними

Министерство финансов РФ считает, что курс рубля не должен сильно измениться. Ожидается, что такие же параметры, как и сейчас, удержатся и в конце года.

О том, что существенный рост рубля пока не прогнозируют сообщил Антон Силуанов, министр финансов РФ, в эфире телеканала «Россия 1». К слову, ранее такое же заявление делал и Максим Орешкин, глава Минэкономразвития.

Ранее «Практика» не раз писала о колебаниях курса рубля. В частности, Владимир Путин говорил о том, что регулировать курс рубля к доллару и другим мировым валютам невозможно.


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