Минфин подготовит закон о регулировании криптовалют до конца 2017 года

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, когда могут быть подготовлены законодательные инициативы в сфере регулирования криптовалют. По его словам, работа уже ведется, Минфин совместно с Центральным банком (ЦБ) планирует определиться с основными регуляторными позициями и завершить рамочный законопроект до конца этого года.

После завершения рамочного закона, его нужно будет дорабатывать и уточнять, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Силуанова.

В конце сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против легализации криптовалюты, так как в таком случае государство потеряет контроль над финансовыми потоками из-за границы.

Позднее ЦБ и Генпрокуратура усмотрели в криптовалюте признаки финансовой пирамиды и задумались над закрытием сайтов, позволяющих покупать ее.

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