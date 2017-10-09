Минфин предлагает разрешить майнинг криптовалют юрлицам и ИП

Глава департамента по финансовой политике Минфина России Яна Пурескина озвучила позицию ведомства по регулированию криптовалют. По ее словам, в ближайшее время в стране могут ограничить круг лиц, имеющих право на выпуск виртуальных валют.

Пурескина объясняет это защитой прав участников рынка и поясняет, что юридические лица и индивидуальные предприниматели будут иметь право на выпуск криптовалюты, сообщает ТАСС.

Кроме того, она считает, что в целях противодействия отмыванию и финансированию терроризма необходимо регистрировать тех, кто добывает криптовалюты — майнеров — и лицензировать обменные площадки для контроля обмена цифровой валюты на наличные или безналичные деньги.

В конце сентября американская фирма Velton/Zegelman приобрела квартиру в Киеве, заплатив за нее одной из самых популярных криптовалют в мире эфиром (Ethereum).

Ранее специалист по криптовалютам и соучредитель проекта Descrow Антон Митрохин раскритиковал идею регулирования рынка виртуальных валют в России, о чем писала «Практика».