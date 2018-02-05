Минфин России направит 298 миллиардов рублей на закупку валюты

Министерство финансов России выделит дополнительные нефтегазовые доходы в размере 298 миллиардов рублей на закупку валюты.

На сайте Минфина говорится, что операции проведут в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года. «Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 миллиард рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля по 6 марта 2018 года», – сказано в сообщении.

Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,7 миллиардов рублей.

Совершать операции по закупке валюты по требованию Минфина РФ будет Банк России на организованных торгах Московской биржи.