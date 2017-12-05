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05 декабря, в 12:56
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Минфин России направит на закупки валюты более 200 миллиардов рублей

Деньги выделят из дополнительных доходов от нефти

Минфин России с 7 по 28 декабря 2017 года проведет закупку валюты на сумму более 200 миллиардов рублей, выделенных из дополнительных доходов от нефти.

В декабре эти доходы должны составить примерно 205 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. В сообщении ведомства сказано, что совокупный объем средств для закупки валюты составляет  203,9 миллиарда рублей. Операции проведут до конца декабря, соответственно ежедневный объем покупки валюты в эквиваленте составит 12,7 миллиардов рублей.

Закупать валюту будет банк России по поручению Минфина на торгах Московской ежедневно в течение торгового дня. Приобретенную валюту зачислят на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Главы казначейства Роман Артюхин отметил, что ведомство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.

 


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