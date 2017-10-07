Миниатюрного робота научили использовать сменные складные экзоскелеты

Американские исследователи разработали робота со множеством функций, который умеет пользоваться экзоскелетами, складывающимися из тонкой пластиковой пленки.

Проект инженеров из Соединенных Штатов Америки опубликован в научном журнале Science Robotics. Отмечается, что сменные экзоскелеты позволяют роботу ходить, катиться, плавать, а также летать.

Сама конструкция представляет из себя металлический кубик небольшого размера, ребро которого примерно равно трем миллиметрам. Перемещением миниатюрного робота можно управлять при помощи магнитного поля.

Каждый экзоскелет первоначально представляет из себя маленький кусочек ламинированной пластиковой пленки, толщина которой составляет 0,13 миллиметра, с разрезами и сгибами в необходимых местах.

Эта пленка может трансформироваться в нужное приспособление. В данном проекте разработчики предложили пять вариантов экзоскелетов разных размеров, которые требуются для выполнения различных целей.

По словам ученых, созданные ими механизмы складывания и разворачивания пластиковых экзоскелетов для миниатюрного робота могут уже в ближайшее время стать полезными для разработки более сложных многофункциональных управляемых устройств.