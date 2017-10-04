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04 октября, в 21:37
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Министр энергетики Польши признал покупку угля из Донбасса

В страну ввезли 11 тонн антрацита из Луганской народной республики

Глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что в республику была поставлена партия угля с Донбасса. По словам министра, произошла поставка 11 тысяч тонн угля — именно такое количество топлива в сутки потребляет один энергетический блок.

Игорь Насалик, министр энергетики Украины, назвал ситуацию «очень неприятной», сообщает РИА Новости. Чиновника расстроило, что Польша закупила продукт с «оккупированной территории», при том, что сами украинцы покупают топливо у США.

Издание Gazeta Prawna ранее сообщало, что в Польшу полулегально привезли 11 тонн антрацита из Луганской народной республики. Поставщиком была фирма Doncoaltrade — по информации издания, ее хозяином и главным акционером является Александр Мельничук, бывший вице-министр энергетики ЛНР.


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