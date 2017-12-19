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19 декабря, в 00:07
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Министр спорта провел встречу с командами по бобслею и скелетону

Павел Колобков обсудил результаты выступлений спортсменов, которые участвуют в зимнем сезоне 2017/18.

Министр спорта России Павел Колобков встретился со спортсменами, тренерами и функционерами из федераций бобслея

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ. Министр поднял вопрос о мерах поддержки российских спортсменов, которые были отстранены от участия в Олимпийских играх. Такое решение было ранее принято Международным олимпийским комитетом (МОК).

Павел Колобков поздравил скелетонистку Елену Никитину, выигравшую золото  на прошедшем в Австрии чемпионате Европы. Министр также обсудил текущие задачи и предложения по развитию бобслея и скелетона в России


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Паша Петров
Гость
Паша Петров

Спортсменов нужно поддерживать, ведь это престиж и авторитет нашего государства

4 дней 14 часов назад