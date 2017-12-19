Министр спорта провел встречу с командами по бобслею и скелетону

Министр спорта России Павел Колобков встретился со спортсменами, тренерами и функционерами из федераций бобслея

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ. Министр поднял вопрос о мерах поддержки российских спортсменов, которые были отстранены от участия в Олимпийских играх. Такое решение было ранее принято Международным олимпийским комитетом (МОК).

Павел Колобков поздравил скелетонистку Елену Никитину, выигравшую золото на прошедшем в Австрии чемпионате Европы. Министр также обсудил текущие задачи и предложения по развитию бобслея и скелетона в России