Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 октября, в 15:43
Новости

Министры сельского хозяйства Краснодара и Крыма договорились о сотрудничестве

Церемония подписания документа прошла в рамках выставки "Золотая осень-2017"

Глава министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека и председатель Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин подписали документ о сотрудничестве регионов.

Как сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодарского края, договор был заключен в четверг, 5 октября, в рамках 19-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017».

Отмечается, что сотрудничество ведомств двух регионов предусматривает укрепление торговых, экономических и научно-технических контактов. Кроме того, министерства совместно начнут повышать эффективность агропромышленного производства в Российской Федерации.

Во время церемонии подписания Дерека заявил, что на данный момент есть очень много планов, которые касаются различных сфер.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 сентября, в 17:39
Политолог: крымчанам списывают долги перед украинскими банками из-за коллекторов
Новости
06 октября, в 20:23
«Матильду» показали в Крыму представителям дома Романовых

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо