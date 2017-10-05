Министры сельского хозяйства Краснодара и Крыма договорились о сотрудничестве

Глава министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека и председатель Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин подписали документ о сотрудничестве регионов.

Как сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодарского края, договор был заключен в четверг, 5 октября, в рамках 19-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017».

Отмечается, что сотрудничество ведомств двух регионов предусматривает укрепление торговых, экономических и научно-технических контактов. Кроме того, министерства совместно начнут повышать эффективность агропромышленного производства в Российской Федерации.

Во время церемонии подписания Дерека заявил, что на данный момент есть очень много планов, которые касаются различных сфер.