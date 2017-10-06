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06 октября, в 13:03
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Минкомсвязь предлагает начать прогнозировать преступления

Замминистра уверен, что осуществить это возможно, если анализировать большое количество информации

Заместитель главы министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак заявил, что за границей уже есть технологии, которые позволяют предугадать и предупредить совершение преступных действий, их необходимо перенять.

Как сообщает «Интерфакс», об этом чиновник сказал журналистам в пятницу, 6 октября, в Екатеринбурге. Он уверил, что примеры использования подобных инноваций уже существуют.

Олег Пак также сообщил, что прогнозы делаются на основе изучения огромного количества данных социальных сетей, записей с камер видеонаблюдения и прочих ресурсов.

Он убежден, что если применить особые алгоритмы анализа всей этой информации, то действительно можно спрогнозировать то или иное преступление с определенной точностью, а затем предотвратить его.


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