Минкомсвязь предлагает начать прогнозировать преступления

Заместитель главы министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Пак заявил, что за границей уже есть технологии, которые позволяют предугадать и предупредить совершение преступных действий, их необходимо перенять.

Как сообщает «Интерфакс», об этом чиновник сказал журналистам в пятницу, 6 октября, в Екатеринбурге. Он уверил, что примеры использования подобных инноваций уже существуют.

Олег Пак также сообщил, что прогнозы делаются на основе изучения огромного количества данных социальных сетей, записей с камер видеонаблюдения и прочих ресурсов.

Он убежден, что если применить особые алгоритмы анализа всей этой информации, то действительно можно спрогнозировать то или иное преступление с определенной точностью, а затем предотвратить его.