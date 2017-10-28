Минкультуры рассчитывает внести в список ЮНЕСКО новые объекты РФ

Министерство культуры РФ готовит документы для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще пяти российских объектов.

Как сообщает ТАСС, об этом на всероссийском совещании «Россия в мировом культурном и природном наследии», которое проходит в Казани, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, ведомство готово всячески поддерживать усилия заинтересованных в этом регионов, которые уделяют особое внимание пропаганде культурного наследия.

Мединский рассказал, что Минкультуры рассчитывает включить в список Гороховец (Владимирская область), памятники древнего Пскова, Спасо-Преображенский собор Ярославля, Онежско-Беломорские петроглифы в Карелии, комплекс башкирский Урал в Башкортостане и Кенозеро в Архангельской области. «Большинство из этих объектов в предварительный список ЮНЕСКО включено. Мы надеемся, что в течение ближайших 7-8 лет они этот список пополнят», — отметил министр.

Кроме того, в список ЮНЕСКО предложили внести космодром «Байконур», пишет «Интерфакс». «Председатель Росксосмоса обратился к министру иностранных дел, председателю комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Сергею Викторовичу Лаврову с предложением о продвижении комплекса сооружений космодрома «Байконур» и, в частности, гагаринского пуска в список всемирного наследия в качестве совместной номинации России и Казахстана», — рассказал на совещании ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Ранее «Практика» сообщала, что первую женщину-космонавта и депутата Госдумы Российской Федерации Валентину Терешкову наградили медалью ЮНЕСКО за вклад в развитие космической науки.