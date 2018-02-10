Минобороны и “Ленфильм” будут работать над патриотическими фильмами

Глава Департамента культуры Минобороны РФ и руководитель студии “Ленфильм” Эдуард Пичугин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере героико-патриотического кино.

Ведомство и киностудия приложат совместные усилия, чтобы создавать и популяризировать фильмы военно-патриотической тематики, сообщает ТАСС. Буздыган подчеркнул, что порядка 80% фильмов на военную тему во времена государственного кинематографа снимали по заказу или при участии Минобороны. “Ленфильм”, как рассказал Пичугин, имеет в этой сфере колоссальный опыт, накопленный за многие годы.

Также Буздыхан сообщил, что после реконструкции Центрального Дома Российской армии, которая должна закончиться в мае, они планируют встретиться с выдающимися деятелями киноискусства ленфильмовской школы. У ведомства большие планы на сцену Театра Российской Армии. Ее могут оборудовать для презентаций фильмов и тематических праздников.