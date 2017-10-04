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04 октября, в 18:07
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Минобороны РФ назвало главное препятствие для разгрома ИГ* в Сирии

Боеспособность террористов на это не влияет

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал затянувшуюся войну в Сирии и напомнил об успехах местной армии, которая при поддержке российских ВКС освободила от террористов долины Евфрата.

По его мнению, основным препятствием для разгрома террористов в Сирии является поддержка и заигрывание с ними США, а не боеспособность запрещенной в России группировки, сообщает RT.

Также Конашенков считает, что освобождение от боевиков долины Евфрата в Сирии идет вразрез с планами Соединенных Штатов.

В конце августа Российская Федерация и Сирия создали единую систему противовоздушной обороны.

Ранее «Практика» писала о том, что Сирия обвинила США в попытке помешать урегулированию ближневосточного конфликта.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная на территории России.


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