Минобороны РФ: не все террористы в Ираке побеждены

В министерстве обороны России заявили, что на территории Ирака еще остаются непобежденные террористы. Они находятся в зоне ответственности американцев.

Как передает ТАСС, по заявлению официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, члены запрещенной в РФ организации “Исламское государство” присутствуют на той территории Ирака, которая входит в зону, подконтрольную США.

“Однако по каким-то причинам США годами в упор не видят это “бревно” в своем глазу”, – добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что Сирия была полностью освобождена от террористических бандформирований, пишет “Интерфакс”.

В США подвергли этот факт сомнению, на что российская сторона ответила, что Пентагону выгодно использовать этот предлог, чтобы американские войска оставались на территории Сирийской республики.