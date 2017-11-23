Минобороны РФ определило приоритет новой госпрограммы вооружений

Заместитель главы министерства обороны Российской Федерации Юрий Борисов рассказал журналистам, что приоритет в новой госпрограмме вооружений страны уделен ядерному сдерживанию, особое внимание также обращено на высокоточное оружие.

“Первый приоритет, конечно, дан развитию систем ядерного сдерживания как основной вид вооруженных сил, который гарантирует безопасность нашей страны в любого рода конфликтах. Особое внимание уделено высокоточному оружию, потому что это современная тенденция развития всех военных конфликтов”, – цитирует его РИА Новости.

Также он пояснил, что в проекте госпрограммы отражены и вопросы создания систем информационного обеспечения. “В противном случае высокоточное оружие не работает”, – заявил Борисов

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