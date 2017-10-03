Минобороны РФ опровергло захват российских военных боевиками ИГИЛ*

Министерство обороны РФ сделало заявление о видеозаписи, размещенной на портале экстремистов «Амак». На видео якобы сняты двое российских военных, которых захватили в плен. Один из них сидит молча, а второй называет имена и личные данные, заявляя, что боевики ИГИЛ захватили их при контрнаступлении около сирийского поселка Шуля.

В Минобороны, тем временем, заявляют, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями российских военнослужащих не было. Все военнослужащие ВС РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению, пишет Life.ru.