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03 октября, в 19:20
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Минобороны РФ опровергло захват российских военных боевиками ИГИЛ*

Видео двух захваченных военных из России появилось в интернете
Министерство обороны РФ сделало заявление о видеозаписи, размещенной на портале экстремистов «Амак». На видео якобы сняты двое российских военных, которых захватили в плен. Один из них сидит молча, а второй называет имена и личные данные, заявляя, что боевики ИГИЛ захватили их при контрнаступлении около сирийского поселка Шуля.
В Минобороны, тем временем, заявляют, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями российских военнослужащих не было. Все военнослужащие ВС РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению, пишет Life.ru.

Выяснить, кто конкретно записал видео и выложил его в интернет, пока не удалось. Этим сейчас занимаются спецслужбы.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.


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