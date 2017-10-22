Минобороны РФ сравнило Ракку с Дрезденом 1945 года

Авиаудары коалиции Соединенных Штатов Америки привели к тому, что Ракка была разрушена, а тысячи мирных жителей стали жертвами этих атак.

Такое заявление в воскресенье, 22 октября, сделал официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

Он провел параллель, сказав, что Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, который был стерт с лица Земли англо-американскими военными самолетами.

Конашеков отметил, что спешка западных государств с целевым финансированием помощи только Ракке обусловлена тем, что они хотят поскорее замести следы варварских атак американской авиации и коалиции.

Он добавил, что заявления официальных представителей администрации Соединенных Штатов Америки о выдающейся победе над «Исламским государством»* вызывают недоумение. Также генерал-майор напомнил, что накануне Госдепартамент США назвал освобождение данного населенного пункта критическим моментом в войне против ИГ*.

В заключение он заявил, что по мнению Вашингтона данная террористическая группировка в Сирии взяла под контроль только Ракку — провинциальный город, где до военных действий жили порядка 200 тысяч человек, а к старту пятимесячной операции по ее освобождению — не более 45 тысяч.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации.

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