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03 декабря, в 19:07
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Минобороны США не подтвердило информацию о размещении новых систем ПРО

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон планирует установить противоракетные комплексы THAAD на западном побережье

Министерство обороны США опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что Пентагон собирается разместить новые системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

“Мы не можем на данный момент подтвердить развертывание никаких новых объектов противоракетной обороны”, – пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минобороны США.

Ранее конгрессмены Майк Роджерс и Адам Смит рассказали агентству Reuters, что Пентагон ищет места для размещения ПРО THAAD на западном побережье США, но количество мест и систем ПРО еще неизвестно.

THAAD – наземный противоракетный комплекс для перехвата баллистических ракет средней дальности, разработан американской компанией Lockheed Martin Missiles and Space.


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