Минобороны США не подтвердило информацию о размещении новых систем ПРО

Министерство обороны США опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что Пентагон собирается разместить новые системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

“Мы не можем на данный момент подтвердить развертывание никаких новых объектов противоракетной обороны”, – пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минобороны США.

Ранее конгрессмены Майк Роджерс и Адам Смит рассказали агентству Reuters, что Пентагон ищет места для размещения ПРО THAAD на западном побережье США, но количество мест и систем ПРО еще неизвестно.

THAAD – наземный противоракетный комплекс для перехвата баллистических ракет средней дальности, разработан американской компанией Lockheed Martin Missiles and Space.