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03 октября, в 19:16
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Минобороны США усмотрело угрозу в выводе военного контингента из Афганистана

В регион планируют направить еще не менее 3 тысяч солдат

Министр обороны США Джеймс Мэттис выступая в комитете сената по делам вооруженных сил отметил, что вывод американского военного контингента из Афганистана будет представлять угрозу для Соединенных Штатов.

«Я убежден, что наше отсутствие в этом регионе будет нам на погибель», — заявил он и пояснил, что такие выводы были сделаны на основе его собственной оценки и исходя из анализа разведывательных данных, информирует «Интерфакс».

Ранее западные СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп наоборот планирует увеличить численность американских военных в Афганистане, сообщалось, что в этот регион отправят еще несколько тысяч солдат.

В конце августа Трамп заявлял, что Штаты не могут отвести войска из Афганистана, поскольку этим воспользуются террористические структуры, о чем писала «Практика».


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Михаил Агеев
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Михаил Агеев

Глубоко насрать, что думает министерство обороны США

13 дней 21 часов назад
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