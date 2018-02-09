Минобрнауки к 2019 году сократит число бюджетных мест

В 2019 году общий объем бюджетных мест для студентов, аспирантов и ординаторов составит 549 тысяч, что на 76 тысяч меньше, чем в 2018 году.

Как сообщается в приказе главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой, опубликованном в пятницу, 9 февраля, на сайте ведомства, общее количество бюджетных мест к 2019 году уменьшится на 76 тысяч. При этом количество мест по программе магистратуры сократится почти в полтора раза.

На текущий момент студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам и ординаторам предоставлено 625 тысяч бюджетных мест. В 2019 году 312 тысяч человек смогут обучаться на бюджетной основе по программам бакалавриата, около 129 тысяч – магистратуры, 77 тысяч – специалитета.

Аспирантам, которые смогут учиться за государственный счет, выделено 15 тысяч мест. Еще 15,5 тысячи предназначены студентам ординатуры, около 500 мест – для прохождения ассистентуры-стажировки.