Минобрнауки прокомментировало шумиху вокруг диссертации Мединского

В министерстве образования и науки Российской Федерации прокомментировали шумиху в СМИ вокруг диссертации министра культуры Владимира Мединского. В ведомстве считают, что таким образом те, кто в научном споре не смог убедить членов президиума Высшей аттестационной комиссии, пытаются оказать давление на вынесение окончательного решения.

Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов. Ранее министр Ольга Васильева сообщила СМИ, что приказ о сохранении ученой степени Мединского ожидается через две недели. Он утвердит окончательное решение ВАК, которая нашла претензии к диссертации несостоятельными.

Некоторые члены экспертного совета ВАК, выступившие против Мединского, приняли решение покинуть его, пишет информационное агентство Regnum. Среди них профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий и председатель совета, доктор исторических наук Павел Уваров. Также сообщается, что в начале ноября ожидается ротация экспертных советов комиссии, в результате которой они обновятся не менее чем на 25%.

Ранее «Практика» сообщала, что ВАК выступил с рекомендацией оставить за Мединским ученую степень.