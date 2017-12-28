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Минобрнауки разработает паспорт проекта “Цифровая школа”

А Минздрав и Минфин займутся вопросами санитарной авиации

Глава правительства России Дмитрий Медведев во вторник, 28 декабря, отдал ряд распоряжений подконтрольным ведомствам.

Как передает РИА Новости, согласно поручению премьер-министра, Минобрнауки разработает паспорт проекта “Цифровая школа”. Готовый проект с включенным в него расчетом всех необходимых бюджетных ассигнований должен быть предоставлен в президиум Совета при президенте до 15 февраля 2018 года.

Отмечается, что проект “Цифровая школа” будет внедряться на территории субъектов Российской Федерации поэтапно.

Кроме того, в четверг, 28 декабря, Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину заняться вопросом расширения перечня субъектов РФ, задействованных в реализации проекта по развитию санитарной авиации.


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