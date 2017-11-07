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Минобрнауки РФ увеличит поддержку молодых исследователей

На данный момент во всем мире основная борьба идет за умы, и Россия пытается помогать своим

Министерство образования и науки Российской Федерации работает на созданием новых методов поддержки молодых исследователей, которые помогут им проводить опыты на территории России.

Об этом во вторник, 7 ноября, в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил заместитель председателя ведомства Григорий Трубников, передает ТАСС.

Он считает, что на данный момент научные кадры являются самым важным элементом государственной политики и национальной безопасности.

Трубников подчеркнул, что на сегодняшний день во всем мире уже не борются за территории или сырьевые ресурсы, так как основная борьба идет за умы.

Отмечается, что новые элементы по поддержке молодых ученых будут введены уже в следующем году. Трубников рассказал, что время сейчас изменилось, поэтому в приоритете не только математика и физика, но и информационные науки, а также биология.

 


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