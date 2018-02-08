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08 февраля, в 21:47
Новости

Минобрнауки создаст искусственный организм – зачем?

Благодаря нему Россия сможет в будущем решить проблему дефицита продуктов

Министерство образования и науки России собирается реализовать многолетнюю программу “Постгеномная магистраль”, которая направлена на создание искусственного организма.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, в будущем вся пищевая промышленность станет основываться на геномной инженерии, поэтому представленная министерством программа вполне своевременна, передает РИА Новости.

“Программа поможет России вновь вырваться в лидеры, причем сразу в нескольких отраслях — фармацевтика, регенеративная медицина, агро- и биотехнологии”, – считает он.

Также Волчков отметил, что Россия через редактирование генов решила бы проблему дефицита продуктов, которая появится в будущем из-за перенаселения планеты. Поэтому вложения в проект, по его мнению, окупятся целиком.

Кстати, в США инвестиции в эту отрасль науки составляют 30-40 миллиардов долларов.


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