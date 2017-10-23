Минобрнауки требует пересмотреть решение по степени Мединского

Совет по науке при Минобранауки призывает Высшую аттестационную комиссию (ВАК) отменить решение, касающееся диссертации Мединского, и направить его на пересмотр независимой экспертной комиссии.

В совете считают решение президиума ВАК немотивированным. Вердикт был вынесен несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории. «Сессия гуманитарно-общественных наук президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации России в целом», — цитирует «Интерфакс» официальное заявление.

В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и археологии большинством голосов поддержал рекомендацию лишить руководителя министерства культуры России Владимира Мединского степени доктора наук.

Однако позднее президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) счел несостоятельными претензии к диссертации министра культуры России Владимира Мединского, о чем писала «Практика».