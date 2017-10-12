Новости от Минпромторга, Минэнерго и ФАС

Минпромторг разработал стратегиию развития авиационной промышленности на ближайшее десятилетие

Министерство промышленности и торговли РФ исполнило поручение правительства и разработало проект стратегии развития авиационной промышленности России на период до 2030 года.

Проект предусматривает создание современных типов воздушных судов, помимо регионального реактивного самолета SSJ-100, для того, чтобы утвердить статус России как мировой авиационной державы. Уже в 2019 году должно начаться серийное производство узкофюзеляжного ближне-среднемагистрального самолёта МС-21. Сейчас машина проходит летные испытания.

Совместный российско-китайский проект реализуется в сегменте дальнемагистральных самолетов — новинка недавно получила официальное название CR-929.

Помимо этого, стратегия подразумевает создание регионального самолета с повышенными взлетно-посадочными характеристиками и улучшенными экологическими показателями, электрического самолета, а также самолета малых воздушных линий со сниженными требованиями к условиям базирования — в том числе с вертикальным взлетом и посадкой.

Проект рассматривает два варианта развития авиационной отрасли в России. Первый — «локальный» предусматривает активное использование экономических механизмов стимулирования на внутреннем рынке потребления отечественной авиатехники. Он выравнивает условия для отечественных и зарубежных авиапроизводителей, а целью российской авиапромышленности становится выпуск авиационной техники для удовлетворения исключительно внутреннего спроса. Второй сценарий «конкурентного роста» предполагает ориентацию на глобальный рынок и глобальную конкурентоспособность отечественной продукции уже в ближайшее время, однако не исключает применения мер по защите внутреннего рынка и не препятствует конкуренции на нем российской и иностранной продукции.

Министр энергетики Александр Новак встретился с деловыми кругами Германии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным

Глава Минэнерго Александр Новак принял участие во встрече президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева с деловыми кругами Германии.

Крупнейшие концерны ФРГ были представленны на самом высшем уровне — владельцами, председателями правления, исполнительными директорами.

Стороны обсуждали взаимодействие и перспективы сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и отдельно в энергетике — важность последнего вопроса подчеркивало присутствие главы энергетического ведомства Росссии.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что, несмотря на все трудности, в отношениях России и Германии присутствует позитивная динамика во всех сферах.

ФАС обнародовала самые частые нарушения в рекламе

Федеральная антимонопольная служба определила самые частые нарушения при распространении рекламы по сетям электросвязи. Начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Николай Карташов озвучил выводы ведомства.

Чаще всего нарушаются правила в сфере рекламы лекарственных средств и финансовых услуг. Производители лекарственных средств злоупотребляют предоставлением недостоверной информации в рекламе — о характеристиках товара или нюансах применения.

Компании, оказывающие финансовые услуги, часто используют в рекламе мелкий, нечитаемый шрифт.

В целом, предоставление недостоверной информации в рекламе является популярным нарушением для всех сфер. В каждом пятом рекламном объявлении рекламодатель искажает объективные сведения о рекламируемом товаре, замалчивая часть существенной информации, или сообщает ложные сведения о собственных товарах и товарах конкурентов, или необоснованно преувеличивает достоинства и преимущества рекламируемого товара.