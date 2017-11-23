Минпромторг поддержал инициативу введения дня скидок в России

В Минпромторге России поддержали инициативу введения в стране «белой субботы», во время которой все российские товары можно будет приобрести со значительной скидкой.

Об этом рассказал заместитель главы министерства Виктор Евтухов, сообщает RT. Евтухов отметил, что в министерстве поддерживают данное предложение, но оно должно быть подтверждено желанием производителей и ретейла. «Если для этого потребуются дополнительные нормы законодательства, они будут приняты», – сказал политик, добавив, что на сегодняшний день нет преград для проведения таких акций.

На днях Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила принять на федеральном уровне закон «О распродажах», так как в России растет популярность массовых скидочных акций, в том числе «черной пятницы». Распродажи никак не регламентированы, и этим пользуются недобросовестные торговцы.

Ранее “Практика” рассказывала всю правду о “черной пятнице”.