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06 октября, в 18:56
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Минспорта РФ исключило чемпионку из списка кандидатов в сборную России

Юлия Липницкая хочет завершить спортивную карьеру

Министерство спорта России официально исключило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Юлию Липницкую из списка кандидатов в сборную РФ.

Спортсменка является уроженкой Екатеринбурга, сообщает портал «Ведомости Урал». Приказ об исключении подписал замминистра спорта России Сергей Косилов.

Также из списка исключили Александра Жиганшина, Юко Кавагути, Александра Смирнова и Василису Даванкову.

В конце августа было объявлено, что Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру. Фигуристка написала заявление о выходе из состава нацсборной и направила его в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Мать фигуристки рассказала, что в начале 2017 года Юлия прошла европейское лечение от анорексии.

Спортсменка из Екатеринбурга на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи завоевала золотую медаль в командном турнире и стала самой молодой чемпионкой в фигурном катании.


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