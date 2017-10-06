Минспорта РФ исключило чемпионку из списка кандидатов в сборную России

Министерство спорта России официально исключило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Юлию Липницкую из списка кандидатов в сборную РФ.

Спортсменка является уроженкой Екатеринбурга, сообщает портал «Ведомости Урал». Приказ об исключении подписал замминистра спорта России Сергей Косилов.

Также из списка исключили Александра Жиганшина, Юко Кавагути, Александра Смирнова и Василису Даванкову.

В конце августа было объявлено, что Юлия Липницкая решила завершить спортивную карьеру. Фигуристка написала заявление о выходе из состава нацсборной и направила его в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Мать фигуристки рассказала, что в начале 2017 года Юлия прошла европейское лечение от анорексии.

Спортсменка из Екатеринбурга на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи завоевала золотую медаль в командном турнире и стала самой молодой чемпионкой в фигурном катании.