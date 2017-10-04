Минтранс РФ может обязать аэропорты обслуживать пассажиров в случае задержек рейсов

Аэропорты и другие обслуживающие организации могут обязать обслуживать пассажиров в случае задержек и отмен рейсов, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В ведомстве осознают, что из-за этого на аэропорты «ляжет» дополнительная финансовая нагрузка, однако все издержки будут компенсированы за счет той компании, которая их допустила и не смогла обеспечить выполнение своих обязательств перед пассажирами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Соколова в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Кроме того, Минтранс РФ может разработать меры, которые смогут обеспечивать бесперебойную перевозку пассажиров в критической ситуации. Для этого ведомство будет контролировать финансовое состояние авиакомпаний и в случае необходимости запускать механизмы по ограничению их деятельности в момент ухудшения этого состояния.

Ранее «Практика» писала о том, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» завершила вывоз пассажиров с просроченной датой вылета.