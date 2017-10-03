Минтранс России предложил лишить авиакомпании международных рейсов

Министерство транспорта России предлагает отозвать у авиакомпаний, которые регулярно задерживают рейсы, допуск на международные маршруты. Такое предложение внесли в проект приказа, который регулирует административный регламент Росавиации. Именно Росавиация устанавливает порядок выдачи таких допусков, поэтому приказ может уже скоро вступить в силу.

В регламенте появится новое условие отзыва допуска, сообщает ТАСС. Его будут отзывать, если по вине авиакомпании в течение двух последовательных сезонов расписания IATA допущены многократные задержки вылетов рейсов. Сейчас отозвать такой допуск могут только в том случае, если перевозчик не летает по конкретному направлению больше двух сезонов (под сезоном понимают летний или зимний период).

Минтранс регулярно борется с задержками рейсов. Ранее «Практика» писала, что в России увеличат штрафы перевозчикам, которые часто откладывают запланированные вылеты.