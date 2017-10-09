Минтранс России утвердил вес бесплатной ручной клади

Министерство транспорта РФ утвердило бесплатный провоз 5 килограммов ручной клади на пассажира для невозвратных авиабилетов. Кроме того, ведомство расширило перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт самолета: в их число теперь входят дамские сумочки, портфели для мужчин, портпледы (чехлы с ремнями для перевозки постельных принадлежностей), верхняя одежда (например, куртки и пальто), детское питание и коляски, а также цветы, рюкзаки, лекарства и вещи, которые пассажир приобрел в duty free.

Минимальный вес ручной клади для любого авиаперевозчика — 5 килограммов на пассажира, пишет ТАСС. В случае, если перевозчик хочет получить конкурентное преимущество, он может увеличить вес «бесплатной» ручной клади. Интересно, что мобильные телефоны, фотоаппараты, зонтики и книги не стали включать в этот список — дело в том, что их можно убрать в сумку или рюкзак.

Ранее «Практика» писала о том, что Минтранс вводит изменения в правила провоза ручной клади в самолетах, но только сейчас они вступили в силу.