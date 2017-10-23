Минтруд: повышения минимального трудового стажа не будет

Ми­нис­терст­во труда и социальной защиты Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о том, что власти планируют повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии по старости.

Об этом представители Минтруда рассказали информационному агентству РИА Новости. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники среди чиновников сообщила, что в правительстве уже несколько лет обсуждается вопрос о повышении минимального трудового стажа для выхода на пенсию, однако решиться на такой сложный шаг власти не могут.

Накануне СМИ писали о том, что повышение пенсионного возраста будет неэффективной мерой, однако увеличение минимального трудового стажа стимулирует работу граждан, заставит их выйти из теневого сектора экономики и пополнит бюджет Пенсионного фонда России. По их словам, такая реформа возможна в будущем. Тем не менее Минтруд отрицает эту информацию. В ведомстве заявили, что вопрос о повышении трудового стажа не обсуждается, изменений в пенсионной реформе не планируется.

Ранее Минтруд опубликовал список самых оплачиваемых в России профессий, о чем писала «Практика».