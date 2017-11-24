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24 ноября, в 12:42
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Минтруд рассказал о переходе на электронные трудовые книжки

Реализация идеи потребует дополнительных затрат

Заместитель министра труда и соцзащиты Российской Федерации Любовь Ельцова рассказала журналистам, что ведомство не будет форсировать переход на электронные трудовые книжки, так как перед этим нужно отладить работу системы, сделав ее комфортной для работников и работодателей.

“У нас нет задачи поставить галочку, что мы что-то выполнили, главное – это целесообразность и неудорожание тех процессов, которые есть на предприятии. И с позиции человека – он не должен чувствовать дополнительные затраты для своего трудоустройства. Вот, что главное, а не то, когда вступает в силу. Должны быть найдены решения, оптимально устраивающие в первую очередь не государство даже, а работодателей и профсоюзы, потому что это их издержки в первую очередь”, – цитирует ее РИА Новости.

Также Ельцова напомнила, что работодатели отмечают дороговизну электронного документооборота. Учитывая, что большое количество работодателей будет затронуто, Российский союз промышленников и предпринимателей также обсуждает переход на электронные трудовые книжки, добавила замминистра.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что россиян могут перевести на электронные трудовые книжки до конца 2017 года, о чем писала «Практика».


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