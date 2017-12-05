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05 декабря, в 10:30
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Минюст РФ добавил в реестр иноагентов девять СМИ

В список попали "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало список СМИ, которые включены в реестр иноагентов.

Всего в реестр было добавлено девять средств массовой информации, сообщается на сайте ведомства. Согласно закону о СМИ иностранными агентами признаны “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь его проектов, среди которых Фактограф”, телеканал “Настоящее время”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии” и Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi).

Ранее «Практика» сообщала, что Министерство юстиции России в конце ноября опубликовало список СМИ, которых могут признать иноагентами.  Ведомство сообщало, что принятые Государственной думой Федерального собрания России поправки в российское законодательство будут реализованы в ближайшее время.


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