Минюст РФ внесет ряд американских СМИ в список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации направило нескольким американским СМИ уведомление о том, что они могут войти в список иностранный агентов. Такие сообщения стали ответом на то, что RT и Sputnik могут получить статус иноагента в США.

Уведомления получили три СМИ: телеканал «Настоящее время», медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Idel.реалии», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных кругах.

Ответные меры могут идти и по другим направлениям. В частности, речь идет о возможных отказах в аккредитации, а также о проверках на соответствие российского трудового и налогового законодательства с публичным обнародованием итогов.