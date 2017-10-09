Сегодня:
$
Нефть
Золото
09 октября, в 20:39
Новости

Минюст РФ внесет ряд американских СМИ в список иноагентов

Так Россия ответит на меры в отношении RT и Sputnik

Министерство юстиции Российской Федерации направило нескольким американским СМИ уведомление о том, что они могут войти в список иностранный агентов. Такие сообщения стали ответом на то, что RT и Sputnik могут получить статус иноагента в США.

Уведомления получили три СМИ: телеканал «Настоящее время», медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Idel.реалии», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных кругах.

Ответные меры могут идти и по другим направлениям. В частности, речь идет о возможных отказах в аккредитации, а также о проверках на соответствие российского трудового и налогового законодательства с публичным обнародованием итогов.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
18 октября, в 00:45
Госдеп заявил, что Турция удерживает двух сотрудников дипмиссий США
Новости
19 октября, в 00:14
Facebook назвал незначительным влияние на выборы в США через Messenger

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо