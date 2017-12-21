Сегодня:
$
Нефть
Золото
21 декабря, в 20:00
Новости

Минюст США может провести повторное расследование роли Клинтон в “урановой сделке”

Специалисты планируют опросить сотрудников ФБР, которые вели дело

Министерство юстиции США интересуется тем, почему ФБР не выдвинуло никаких обвинений по подозрению в коррумпированности ряда сотрудников федеральных ведомств, отвечавших за согласование “урановой” сделки. Сейчас оно проверяет, есть ли необходимость в проведении расследования по вопросу участия Хиллари Клинтон, экс-госсекретаря США, в этой сделке.

Юристы министерства планируют изучить показания агентов ФБР, которые проводили расследование, и оценит их. Возможно, будут даны рекомендации провести еще одно расследование с учетом новых обстоятельств, пишет ТАСС.

Дело “урановой сделки” стало известным отчасти благодаря Дональду Трампу, президенту США, который во время предвыборной гонки утверждал, что Клинтон могла опосредованно получить от России деньги за то, что не противодействовала переходу Uranium One под контроль Росатома.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
20 декабря, в 21:38
Палата представителей США одобрила масштабную налоговую реформу
Новости
21 декабря, в 10:23
Парк Победы отметит годовщину ввода Советских войск в Афганистан
Новости
21 декабря, в 19:09
США объявили о введении санкций в отношении Артема Чайки

Оставить комментарий

avatar