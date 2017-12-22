Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 23:39
Новости

Минюст США отчитался о предотвращенных ФБР терактах

Данные приведены в аудиторском отчете

Сотрудники ФБР предотвратили более 700 терактов в США в 2017 году.

Как сообщает ТАСС, соответствующие цифры были озвучены в аудиторской отчетности генерального инспектора министерства юстиции.  В 2016 году ведомство смогло раскрыть 460 готовящихся террористических атак – таким образом, данные свидетельствует о возросшей угрозе терроризма в США.

Затраты ФБР на борьбу с террором при этом составили около $4,5 миллиардов. Кроме того, сотрудники Бюро предотвратили более 250 киберугроз.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar