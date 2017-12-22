Минюст США отчитался о предотвращенных ФБР терактах

Сотрудники ФБР предотвратили более 700 терактов в США в 2017 году.

Как сообщает ТАСС, соответствующие цифры были озвучены в аудиторской отчетности генерального инспектора министерства юстиции. В 2016 году ведомство смогло раскрыть 460 готовящихся террористических атак – таким образом, данные свидетельствует о возросшей угрозе терроризма в США.

Затраты ФБР на борьбу с террором при этом составили около $4,5 миллиардов. Кроме того, сотрудники Бюро предотвратили более 250 киберугроз.