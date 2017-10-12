Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 19:59
Новости

Минюст США вынес предупреждение пяти американским городам

Их подозревают в саботаже мер по борьбе с нелегальными мигрантами

Министерство юстиции США вынесло предупреждение сразу пяти городам: администрацию мегаполисов подозревают в саботаже мер федеральных властей по борьбе с нелегальной миграцией. В список вошли Новый Орелан, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия и округ Кук.

Администрации этих городов нарушают закон, по которому они обязаны выдавать федеральным властям информацию о «нелегалах», пишет ТАСС. Джефф Сешнс, глава министерства, призвал городские власти пересмотреть политику до 27 октября и предоставить все необходимые данные.

В документе не указано, какое наказание предусмотрено для тех, кто продолжить игнорировать закон. Однако вполне возможно, что регионы будут частично лишены финансирования из федерального бюджета. Дональд Трамп продолжает бороться с нелегальными мигрантами, которых ряд городов намеренно не преследует за нарушение миграционного законодательства.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
29 сентября, в 19:14
Минюст США требует от Facebook данные о противниках Трампа
Общество
06 сентября, в 18:35
Выбраться из сетей лжи

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо