Минюст США вынес предупреждение пяти американским городам

Министерство юстиции США вынесло предупреждение сразу пяти городам: администрацию мегаполисов подозревают в саботаже мер федеральных властей по борьбе с нелегальной миграцией. В список вошли Новый Орелан, Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия и округ Кук.

Администрации этих городов нарушают закон, по которому они обязаны выдавать федеральным властям информацию о «нелегалах», пишет ТАСС. Джефф Сешнс, глава министерства, призвал городские власти пересмотреть политику до 27 октября и предоставить все необходимые данные.

В документе не указано, какое наказание предусмотрено для тех, кто продолжить игнорировать закон. Однако вполне возможно, что регионы будут частично лишены финансирования из федерального бюджета. Дональд Трамп продолжает бороться с нелегальными мигрантами, которых ряд городов намеренно не преследует за нарушение миграционного законодательства.