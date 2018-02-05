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05 февраля, в 13:00
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Минздрав опроверг слухи о переходе на платную медицинскую помощь

Два года действует проект по повышению роли страховых компаний в системе здравоохранения

Минздрав опроверг появившуюся в СМИ информацию об обсуждении вопросов снятия государством с себя обязательств по обеспечению бесплатной медицинской помощи.

Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам России, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение доступности бесплатной медицинской помощи, не обсуждалось и не обсуждается», – сказано в сообщении. Министерство проводит системную работу по совершенствованию финансовой модели здравоохранения.

В пресс-службе отметили, что оплата медицинской помощи зависит от объема оказанной помощи, ее качества, а распределение средств осуществляется в соответствии со страховыми принципами.

Современная российская модель предполагает ответственность ее участников. Такие модели внедрены в странах с высоким уровнем государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи.


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