Минздрав опроверг слухи о переходе на платную медицинскую помощь

Минздрав опроверг появившуюся в СМИ информацию об обсуждении вопросов снятия государством с себя обязательств по обеспечению бесплатной медицинской помощи.

Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам России, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение доступности бесплатной медицинской помощи, не обсуждалось и не обсуждается», – сказано в сообщении. Министерство проводит системную работу по совершенствованию финансовой модели здравоохранения.

В пресс-службе отметили, что оплата медицинской помощи зависит от объема оказанной помощи, ее качества, а распределение средств осуществляется в соответствии со страховыми принципами.

Современная российская модель предполагает ответственность ее участников. Такие модели внедрены в странах с высоким уровнем государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи.