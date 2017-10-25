Минздрав: смертность россиян от инсульта снизилась на 45%

Смертность россиян от инсульта уменьшилась почти в два раза с 2008 по 2016 год. Она составляет примерно 123 случая на 100 тысяч человек.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Минздрав России. Представитель ведомства рассказал, что такие показатели были достигнуты благодаря увеличению числа медицинских центров, в которых проводят качественное лечение сосудистых заболеваний. К тому же россияне стали регулярно проходить диспансеризацию.

В министерстве отметили, что в России создана эффективная служба экстренной медицинской помощи, в состав которой входят почти 600 сосудистых центров с современным оборудованием и технологиями.

Несмотря на это, инсульт остается в России одной из главных причин смертности населения страны. Врачи, в свою очередь, уверяют, что при ранней диагностике развитие болезни можно предотвратить.

Ранее «Практика» сообщала, что в России готовят к исследованиям препараты, помогающие вылечить наследственные болезни.