Минздрав США одобрил пятиминутный тест на аллергию

Минздрав США одобрил клиническое использование пятиминутного анализа крови на аллергены. Швейцарское устройство фирмы Abionic поступит в продажу в США в начале 2018 года.

Устройство получило одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения, пишет N+1. Теперь аллергические пробы будут делать по новому принципу: из пальца берется кровь и смешивается с реагентом. Затем раствор наносится на специальную тест-полоску.

Раньше пробы делали, нанося раствор под кожу путем небольшого пореза. Также на аллергию проверяли через клинический анализ крови. У каждого из этих способов есть плюсы и минусы: первый достаточно болезненный, а второй занимает много времени.