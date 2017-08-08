Минздрав застрахует проживающих в Абхазии россиян

Министерство здравооохранения России создаст в Абхазии пункты выдачи медицинских полисов для проживающих в республике россиян.

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила ТАСС, что инициатива позволит гражданам РФ из Абхазии получать медицинскую помощь на территории России — прежде всего в Краснодарском крае. Также Скворцова отметила, что формируется механизм постоянного обновления списков российских граждан, постоянно проживающих на территории южной республики.

Инициатива по выдаче полисов стала возможной после того, как министерства здравоохранения России и Абхазии заключили соглашение о сотрудничестве в присутствии президентов Владимира Путина и Рауля Хаджимбы.

Вероника Скворцова надеется на скорую ратификацию соглашения. «Тогда мы сможем в соответствии с ОМС оказывать медицинскую помощь, а не просто в качестве нашей гуманитарной помощи», — пообещала министр.

«Практика» ранее сообщала о российских военных, помогающих устранить последствия взрыва на складе боеприпасов в Абхазии.