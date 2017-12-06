Минздрав заявил о рекордной продолжительности жизни россиян

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова выступила на «правительственном часе» в Госдуме и рассказала о продолжительности жизни россиян.

По оценкам девяти месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,6 лет, при этом смертность за 10 месяцев снизилась на 2%. «Общая смертность по данным Росстата за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% до 17,5 случая на тысячу населения», – цитируют ее Известия.

Показатели смертности снизились не только от онкологических заболеваний, но и от других причин, по которым ведомство ведет учет.

В начале сентября ученые нашли диету продлевающую жизнь. По их словам, ее соблюдение заметно повышает шансы прожить долгую и здоровую жизнь, а также значительно улучшает работу мозга в старости.

Ранее «Практика» писала о том, что 127-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала самой пожилой россиянкой.