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Мировые IT-эксперты соберутся в Екатеринбурге

Специалисты обсудят вопросы информатизации здравоохранения, образования и ЖКХ

В Екатеринбурге для обсуждения программам развития электронного общества соберутся IT-эксперты со всего мира.

Также они уделят внимание  информатизации здравоохранения, образования и ЖКХ, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

XIII Всероссийская научно-практическая конференция пройдет в столице Урала 19-20 октября 2017 года. В этом году конференция посвящена проблемам информатизации муниципальных образований.

Руководителем программного комитета назначен глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Главной темой мероприятия заявлена реализация программно-аппаратного комплекса «Безопасный город».

Участвовать в дискуссий будут органы местного самоуправления и госвласти, представители информационных и коммуникационных компаний. В этом году на конференцию планируют приехать представители из 60 городов России.

 


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