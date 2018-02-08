Мода на музеи: россияне стали больше интересоваться искусством

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, что россияне стали чаще интересоваться искусством.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Так, согласно его данным, в прошлом году число посетителей российских музеев выросло на 50% по сравнению со сведениями, зарегистрированными в 2011 году.

“В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 млн человек, а по итогам 2017 — 125 (!!!) млн. Прирост за шесть лет составил 50%”, — написал он.

Также Мединский отметил, что самым популярным музеем в стране по итогам минувшего года стал Петергоф. За шесть лет его посетили 5,3 миллиона человек, что, по словам руководства музея, является абсолютным рекордом.

Напомним, ранее “Praktika.ru” писала о том, что Государственная Третьяковская галерея вошла в лист номинации «Музей года» VI Ежегодной премии The Art Newspaper Russia.