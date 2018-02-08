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08 февраля, в 19:50
Новости

Мода на музеи: россияне стали больше интересоваться искусством

Самым популярным музеем в стране стал Петергоф

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, что россияне стали чаще интересоваться искусством.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Так, согласно его данным, в прошлом году число посетителей российских музеев выросло на 50% по сравнению со сведениями, зарегистрированными в 2011 году.

“В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 млн человек, а по итогам 2017 — 125 (!!!) млн. Прирост за шесть лет составил 50%”, — написал он.

Также Мединский отметил, что самым популярным музеем в стране по итогам минувшего года стал Петергоф. За шесть лет его посетили 5,3 миллиона человек, что, по словам руководства музея, является абсолютным рекордом.

Напомним, ранее “Praktika.ru” писала о том, что Государственная Третьяковская галерея вошла в лист  номинации «Музей года» VI Ежегодной премии The Art Newspaper Russia.


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