Модная 88-летняя Moon Lin покорила Instagram

Модная 88-летняя женщина, зарегистрированная в Instagram под ником Moon Lin, покорила пользователей соцсети своими модными нарядами и образом жизни.

Несмотря на зрелый возраст, женщина модно одевается, выкладывая фото в различных нарядах на своей странице в Instagram.

Она разгуливает по городу в модных рваных джинсах, свитшоте и кедах. Женщина уже набрала более 71 тысячи подписчиков. Со всеми она ведет живую переписку и обязательно отвечает на комментарии посетителей страницы.

Ранее «Практика» сообщала, что социальная сеть Instagram тестирует новую функцию совместной прямой трансляции, которое начнет работать в ноябре 2017 года. Также социальная сеть вводит фильтрацию спама и второй фильтр, который поможет предотвратить публикацию оскорбительных комментариев.