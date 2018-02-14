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14 февраля, в 09:56
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МОК объяснил отсутствие приглашений допущенным к ОИ-2018 спортсменам

В списке одобренных спортсменов CAS были Сергей Грязцов и Дмитрий Попов

В Международном олимпийском комитете объяснили, что у них было достаточно оснований не выдавать приглашения на Олимпийские игры 2018 года двум российским спортсменам – конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову.

Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, сообщает Ведомости. «У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них», – сказал Адамс.

Ранее CAS опубликовал часть решения об отказе в апелляции 47 российским спортсменам. В списке одобренных спортсменов оказались Сергей Грязцов и Дмитрий Попов. Однако их не включили в итоговый список допущенных до Олимпийских игр в Пхенчхане по непонятным причинам.


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