МОК разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Такова официальная позиция Международного олимпийского комитета по поводу участия сборной РФ в Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС. Встреча представителей МОК с российской делегацией состоялась 5 декабря в Лозанне.

При этом уточняется, что никто из участников сочинской Олимпиады-2014 не будет допущен к играм.

Также отмечается, что сборная РФ будет официально носить название “Олимпийские спортсмены из России”.

Кроме того, по итогам встречи глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков был лишен членства МОК.

Сообщается также, что функционерам мин спорта России запретили присутствовать на Олимпийских играх в Южной Корее, а министр спорта РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр, пишет L!FE.

Такой же вердикт вынесен и в отношении его бывшего заместителя Юрия Нагорных.